İsrail Beyrut'un güneyini vuruyor: Sivillere yeni tahliye çağrısı

Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.



Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.



Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi alınamadı.

YENİ TAHLİYE ÇAĞRISI

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.



Paylaşımında Hreyk Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli olan binaların sakinlerinden binaları acilen tahliye etmelerini istedi.



Diğer bir paylaşımında da Şuveyfat Amrusiye Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerine binaları tahliye etmeleri çağrısında bulundu.



Üçüncü paylaşımında da Hades Beyrut Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerini binaları tahliye etmeye çağırdı.



Binaların "Hizbullah tesislerine yakın olduklarını" ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yaptı.



Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtti.