İsrail casuslarına "Köstebek-3" operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

OPERASYONUN AYRINTILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonun ayrıntıları belli oldu.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011-2020 yılları arasında Mossad ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tumlucalı ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.



Tumlucalı, Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan Mossad ajanları ile Avusturya/Viyana, İsviçre/Zürih, Almanya/Münih-Frankfurt-Berlin’de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Mossad ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı, Avusturya, İsviçre ve Almanya’da yaptığı görüşmeler sırasında para aldı.



Talimatlar kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca Mossad’ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR’lara ait resmi belgeler temin etti.



İLK GÖRÜŞMEDE ŞÜPHELENDİ AMA GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ



Tumlucalı, kendisi ile temas kuran ve Avusturya’da yaşadığını belirten Mossad ajanı Jorg Neubach’ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendi. Jorg Neubac’ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina’da buluşabileceğini belirtmekle birlikte İstanbul’a gelemeyeceğini belirtmesi ise şüpheyi artıran diğer bir husus oldu.



Tumlucalı bu şüphelerden hareketle Viyana’da yaptığı ilk görüşmede Türkiye’den almış olduğu Mossad ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek Jorg Neubac’a Mossad ajanı olup olmadığını sordu. Jorg Neubac’a ise bu soruyu gülerek geçiştirip, cevap vermedi.



Tumlucalı, görev aldığı kişilerin Mossad ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti.



Tumlucalı, Mossad tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurdu.

CASUSLUK YAPTIKLARINI KABUL ETTİ



MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde A.E. Tumlucalı ve şebeke üyeleri gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti.



İlk aşamada A.E. Tumlucalı ve eşi tutuklandı, adli süreç ise devam ediyor.