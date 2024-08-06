İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözlerine Ankara'dan tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın açıklamalarına Ankara'dan tepkiler art arda geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



İsrail Dışişleri Bakanı’nın, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir.”



İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.