İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözlerine Ankara'dan tepki

Ankara’dan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına art arda tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir.” denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz’a tepki gösterdi. Çelik, “İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir.” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözlerine Ankara'dan tepki

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 Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın açıklamalarına Ankara'dan tepkiler art arda geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı’nın, ’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir.”

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözlerine Ankara'dan tepki - 1 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ÇELİK: KATZ, RIBBENTROP'UN FOTOKOPİSİ

Katz’ın açıklamalarına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

“Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor.” diyen Çelik, “ Dışişleri Bakanı Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir. O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur.” ifadelerini kullandı.

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