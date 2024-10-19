İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 33 ölü, 85 yaralı

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 33 ölü, 85 yaralı

’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 33 ölü, 85 yaralı - 1

Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

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