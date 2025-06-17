İsrail-İran savaşı | Cevdet Yılmaz: Temennimiz müzakere masasına dönülmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-İran savaşına ilişkin, "Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir." dedi.

Yılmaz, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇATIŞMALAR KÜRESEL İSTİKRARA TEHDİT"

İsrail-İran çatışmasına ilişkin soruya yanıt veren Yılmaz, son günlerde yaşanan çatışmaların, bölgesel güvenliği ve küresel istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, bölgenin çatışmalara değil istikrara ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir." ifadesini kullandı.