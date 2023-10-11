“İsrail istihbaratı için casusluk” davası başladı | Tutuklu sanıktan dedektiflik savunması

İsrail istihbaratı adına hassas veriler toplayıp, Türkiye ile ekonomik ilişkileri olan bazı kişilerin takiplerini yaptığı iddia edilen Selçuk Küçükkaya ile sahada fotoğraflama yaptığı iddia edilen 16 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Küçükkaya’nın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.



Sanık Serkan Özdemirci'nin ise, halen firari olduğu belirtildi.



Savunması alınan Selçuk Küçükkaya, casusluk iddialarını reddederek 2018-2021 yılları arasında daha çok boşanma davalarıyla alakalı dedektiflik yaptığını ileri sürdü.



“2018-2021 arası çalıştım, bugüne kadar ters bir şey görmedim. Tüm bilgileri bana onlar gönderiyordu. Bana ülkemle, devletimle alakalı bir bilgi, fotoğraf çekmemi isteseler ‘dur’ derdim. Nerede duracağımı iyi bilirim” diyen Küçükkaya, çalıştığı kişilerin istihbarat elemanı olduğunu bilmediğini, kendisinden istenen bilgilerin adres, banka hesapları olup olmadığı gibi teyit içeren bilgiler olduğu için de şüphe duymadığını ifade etti.



Küçükkaya, iddianamedeki gibi yalan makinasına girmediğini de belirtti.



FACEBOOK’TA DEDEKTİFLİK İLANI VERMİŞ



Facebook’ta “Taner Sezgin” kod adıyla dedektiflik iş ilanı verdiğini, yaklaşık 500 kişinin başvurduğunu ve bu kişiler arasından Cenk Birtürk ve Fatma Birtürk ile anlaştığını ifade eden Küçükkaya, “İkisiyle birlikte çalıştım iş başına para alırlardı. Ben hiçkimseden işimi gizlemedim. Eşimi de takip ettirdim. Bizim işimiz gözlemlemek. Boşta olduğu zaman Cenk’in kardeşi Emre’yi çağırdığım oldu.” şeklinde konuştu.



Sanık avukatlarından biri, "Kişileri takip ederek özel hayatlarını ihlal ettiğinizi, bunun bir suç olduğunu yanınızda çalışanlara söylemediniz mi?" diye sordu.



Küçükkaya bu soru üzerine şu yanıtı verdi:



“Hayır o zaman suç olarak gelmiyordu. Bilgileri satmadım. Amacım araştırmak ve gözlemlemek, bana kanunsuz gibi gelmedi. Bugüne kadar hiçbir kamu çalışanına rüşvetle bilgi toplamadım.”



Avukatın, “Halen bunun bir suç olmadığını mı söylüyorsunuz?” şeklindeki sorusu üzerine Küçükkaya, “16 aydır hapisteyim. Şimdi yurtdışından ‘hava nasıl’ diye arayıp sorsalar ‘Kapat, kapat’ derim. Evet, hata yapmışım kabul ediyorum. Pişmanım; ama bu hatam karşısında kimseye zarar verecek birşey yapmadım.” dedi.



EĞİTİM İDDİALARINI REDDETTİ



Türkiye’de bir dedektiflik kanunu olduğunu ama uygulamanın tam oturmadığını öne süren Selçuk Küçükkaya, bütün dedektiflerin takma isim kullanması nedeniyle “Taner Sezgin” adını kullandığını söyledi.



İddianameye göre, kendisini İsrail istihbaratı ile irtibatlandırdığı öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen ve FETÖ üyeliği ile suçlanan firari sanık Serkan Özdemirci ile yüz yüze görüşmediğini sadece birkaç sefer telefonda görüştüğünü ileri sürdü.



“ESAS MESLEĞİM TEKSTİL ÜZERİNE”



“Esas mesleğim tekstil üzerine tezgahtarlıktı. Daha sonra yurtdışına gittim orada çalıştım. Malta Türk Fahri Konsolosluğu’nda uzun yıllar görev yaptım. İsrail’de istihbarat eğitimi almadım. Elinden geldiğince dosyayı buraya yönlendirmeye çalıştılar, bazen telkinlerle, bazen sorgu teknikleriyle” diyerek suçlamaları reddeden Küçükkaya, çalışanı Cenk Birtürk’ün de casusluk yapmadığını, 2019 yılında dedektiflik iş ilanına başvurduğunu belirterek, kamuya açık alanlardaki işlerde suç teşkil etmediğini söyledi.



Küçükkaya şunları söyledi:



“İlk işim havalimanı takibiydi. Son işimiz Abdülhamit Çelik’ti. Ona ulaşmamızı söylediler. Yaklaşık 2 yıl kadar çalıştık. Casusluk yaptığına şahit olmadım. Bir şüphem de olmadı. Olsaydı kesinlikle işin içinde olamazdım. İşin farklı boyutlarda olduğun tahmin etmedim ki öyle bir samimiyetimiz yoktu.”



“TAKİP ETMEMİZ GEREKEN ADAMI BİLE KAYBEDİYORDUK”



Cenk Birtürk’ün kardeşi tutuklu sanık Emre Birtürk de casus olmadığını, ihtiyaç olduğunda ufak tefek işlerde yardımda bulunduğunu, ekibin ajan olmak için çok acemi olduğunu belirterek, “Takip etmemiz gereken adamı bile kaybediyorduk.” diyerek suçlamaları reddetti.



Tutuklu sanık Ayhan Şen ise, kuşçuluk yaptığını olaylarla bir alakası olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.



Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddetti.



MİT’E YAZI YAZILACAK



Mahkeme heyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) yazı yazılarak mağdurlara ait elde edildiği iddia edilen tüm bilgilerin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olup olmadığının sorulmasına karar verdi.



Sanıklar Selçuk Küçükkaya, Cengiz Çalışkan, Cenk Birtürk, Musa Kuş’un tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, tutuklu sanıklar Ayhan Şen ve Emre Birtürk’ün tahliyelerine karar verdi.



Duruşma ertelendi.