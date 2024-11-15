İsrail Konsolosluğu önünde hareketli dakikalar: Pompalı tüfekle havaya ateş eden eylemci yakalandı

İsrail ’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen kişi, İsrail Konsolosluğu önünde pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açarak silahlı eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNE TESLİM OLDU



Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, teslim olmayınca özel harekat polisleri, eylemciyi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin havaya ateş etmesiyle şahıs, silahını bırakarak polislere teslim oldu.



Polislere teslim olan eylemci gözaltına alınarak Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği’ne götürüldü.



Olay yeri inceleme ekipleri, olay sonrası çevrede incelemelerde bulundu. Yaşanan olayda ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.