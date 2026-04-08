İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önündeki çatışmada polislerle dalga geçenlere soruşturma

Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda DAEŞ'li teröristlerle çatışma sırasında polislerle dalga geçildiği görüldü. Plaza çalışanı olduğu değerlendirilen kişilerin polislerle “Sen sağ bek, ben sol bek. Aşağıya koş koş koş.” şeklindeki alaycı ifadeleri kısa sürede büyük tepki çekti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek polislere aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu şüpheliler tarafından, terör saldırısına müdahalede bulunan polislere hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklinde ifadeler sarf edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan niteliktedir." ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan polislere karşı bu tarz ifadelerin yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığının değerlendirildiği açıklamada, şüpheliler hakkında "Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin, kimlik tespitleri ve yakalama çalışmaları sürüyor.