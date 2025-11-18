İsrail Lübnan'da Filistin mülteci kampını vurdu: En az 11 ölü
18.11.2025 23:19
Son Güncelleme: 18.11.2025 23:39
Foto: Arşiv
NTV - Haber Merkezi
İsrail'in Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı bir mülteci kampını hedef alması sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda şehrindeki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nı hava saldırısıyla hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sayda şehrindeki saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail, kampın Hamas’ın eğitim üssü olduğunu ve saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia etti.
Öte yandan İsrail'in gün içinde Nebatiye vilayetinde 2 araca gerçekleştirdiği İHA saldırılarında da 2 kişi yaşamını yitirdi.