İsrail Lübnan'da Filistin mülteci kampını vurdu: En az 11 ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda şehrindeki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nı hava saldırısıyla hedef aldı.



Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sayda şehrindeki saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.



İsrail, kampın Hamas’ın eğitim üssü olduğunu ve saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia etti. ​​​​​​​

Öte yandan İsrail'in gün içinde Nebatiye vilayetinde 2 araca gerçekleştirdiği İHA saldırılarında da 2 kişi yaşamını yitirdi.