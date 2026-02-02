İsrail Lübnan'ın güneyine kimyasal sıktı, BM görevlilerini uyardı

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün sabah Lübnan'ın güneyinde sınır hattı olarak bilinen Mavi Hat yakınlarındaki bölgeler üzerinde kimyasal nitelikli bir madde bırakılacağı konusunda barış gücünü önceden bilgilendirdiği aktarıldı.



Açıklamada, İsrail ordusunun UNIFIL personelinden bölgeden uzak durmalarını ve kapalı alanlarda kalmalarını talep ettiği, bu nedenle barış gücünün 10'dan fazla faaliyetini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi. Söz konusu maddenin toksik olup olmadığının belirlenmesi amacıyla UNIFIL'in Lübnan ordusuna numune toplama konusunda destek verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan üzerinde kimyasal nitelikli maddeler bırakmasının yeni bir durum olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür faaliyetlerin kabul edilemez olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun kasıtlı ve planlı eylemlerinin UNIFIL'in görevlerini yerine getirme kapasitesini sınırlandırdığı, barış gücü personeli ile sivillerin sağlığını tehlikeye atabileceği ifade edildi.

UNIFIL, barış gücü askerlerini ve sivilleri riske atan tüm faaliyetlerin derhal durdurulması ve bölgede istikrarın sağlanması için kendileriyle tam işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

TARIM BAKANLIĞI NUMUNELERİ ALDI

Lübnan Tarım Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde içeriği bilinmeyen maddelerin püskürtüldüğü bildirilen bölgelerden ilk numunelerin, Lübnan ordusu ve UNIFIL ile koordinasyon içinde teslim alındığını duyurdu.

Açıklamada, numunelerin gerekli bilimsel incelemelerin yapılması için başkent Beyrut'taki uzman laboratuvarlara gönderileceği, elde edilecek sonuçlara göre usulüne uygun gerekli adımların atılacağı belirtildi.