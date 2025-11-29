İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde bir köye baskın düzenledi

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, İsrail ordusuna bağlı dört sivil araç ile iki tanktan oluşan askeri birlik, Kuneytra ilinin Ruveyhine köyüne girdi.



İsrail ordusu tanklarının, Ruveyhine ile Batı Zübeyde köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde konuşlandığı bildirildi.



İsrail ordusu önceki gün Suriye'nin güneyinde Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne baskın düzenlemişti. Topçu atışları ve helikopterlerle de vurulan köyde ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 24 kişi yaralanmıştı. Çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin de yaralandığı açıklanmıştı.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.