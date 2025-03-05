İsrail ordusu Türkçe hesap açtı: Ordunun Türkçe sözcüsünün kirli geçmişi ortaya çıktı
İsrail ordusu X platformunda Türkçe hesap açtı. Onay işareti bulunan hesabın ilk paylaşımı da Türkçe bir video oldu. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrail ordusunun yeni açtığı X hesabıyla Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan eski Avrupa masası komutanı Arye Shalicar, "eski bir gangster" çıktı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sosyal medya platformu X'te Türkçe hesap açtı. Gri onay işaretinin yer aldığı hesaptan ilk paylaşımda Türkçe bir video ile yapıldı.
"IDF Türkçe" isimli hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Arye Shalicar yaptı.
TÜRKİYE'NİN T'SİNİ KÜÇÜK YAZDILAR
Paylaşılan videoda Shalicar Türkçe konuşurken, alt yazıda Türkiye'nin T'sinin küçük harfle yazılması dikkat çekti.
ORDU SÖZCÜSÜ ÇETE LİDERİ ÇIKTI
İsrail'in en büyük haber sitelerinden The Times of Israil, ordunun Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan Shalicar'ın eski bir çete üyesi olduğunu, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.
The Times of Israil'in 2013 yılında yayınlanan bir haberinde, Shalicar'ın Almanya'da yaşadığı gençlik döneminden bahsederken, "Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum. Her türlü şey. Genelde çetelerin yaptığı şeyler. Bunları yazarsanız insanlar anlayabilir." ifadeleri aktarılmıştı.
Haberde, Shalicar'ın "Berlin Crime" isimli çetenin kurucusu olduğu belirtilerek, Shalicar'ın yaşadığı çevrede eğitim almanın hoş karşılanmamasından dolayı çete arkadaşlarından gizlice okuduğu kaydedilmişti.
Berlin merkezli Tagesspiegel'in portre haberinde, Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" aktarıldı.
Haberde, Shalicar'ın 17 yaşındayken "evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı" belirtildi.
Shalicar'ın, İsrail hakkında konuşurken, sözde vadedilmiş topraklardan bahsettiği ve kendisini "sonuna kadar siyonist" olarak tanımladığı belirtildi.
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