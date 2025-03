İsrail ordusu Türkçe hesap açtı: Ordunun Türkçe sözcüsünün kirli geçmişi ortaya çıktı

ORDU SÖZCÜSÜ ÇETE LİDERİ ÇIKTI

İsrail'in en büyük haber sitelerinden The Times of Israil, ordunun Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan Shalicar'ın eski bir çete üyesi olduğunu, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.