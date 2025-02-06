İsrail saldırısında yaşamını yitiren işçiye Kırşehir’de veda
İstanbul’dan Lübnan’a giden oradan da sınırı geçmeye çalışırken İsrail’in hava saldırısında yaşamını yitiren inşaat işçisi Sezer Özdemir, memleketi Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.
Lübnan sınırında İsrail’in hava saldırısında yaşamını yitiren Sezer Özdemir, memleketinde toprağa verildi.
Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Sezer Özdemir, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya, bir süre önce çalıştıkları İsrail’de kalan alacağını almak için bu ülkeye gitmeye karar verdi.
Üç arkadaş, 9 Ocak günü İstanbul Havalimanı’ndan Lübnan’a gitti.
11 Ocak’ta da Lübnan sınırından İsrail sınırına geçmeye çalışan grubun aileleriyle paylaştığı canlı konum bağlantısı kesildi.
Sezer Özdemir, ailesi ile WhatsApp yazışmasında, en son “Üstümüzde dronelar uçuşuyor, hakkımızda hayırlısı olsun.” dedi.
Üç arkadaş İsrail'in hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Sezer Özdemir, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya’nın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Özdemir’in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Kaman ilçesinde öğlen Çarşı Camisi’nde Sezer Özdemir için cenaze namazı kılındı.
Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.
Evli ve üç çocuk babası Sezer Özdemir, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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