İsrail saldırısında yaşamını yitiren işçiye Kırşehir’de veda

Lübnan sınırında İsrail’in hava saldırısında yaşamını yitiren Sezer Özdemir, memleketinde toprağa verildi.



Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Sezer Özdemir, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Kaya, bir süre önce çalıştıkları İsrail’de kalan alacağını almak için bu ülkeye gitmeye karar verdi.



Üç arkadaş, 9 Ocak günü İstanbul Havalimanı’ndan Lübnan’a gitti.



11 Ocak’ta da Lübnan sınırından İsrail sınırına geçmeye çalışan grubun aileleriyle paylaştığı canlı konum bağlantısı kesildi.



Sezer Özdemir, ailesi ile WhatsApp yazışmasında, en son “Üstümüzde dronelar uçuşuyor, hakkımızda hayırlısı olsun.” dedi.