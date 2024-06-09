İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, savaş kabinesinden ayrıldı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, savaş kabinesinden ayrıldığını açıkladı. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağıran Gantz, Netanyahu'ya da seçim tarihini belirleme çağrısı yaptı.

İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, savaş kabinesinden ayrıldı

Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, savaş kabinesinden ayrıldı.

"Hükümetten ayrılmak karmaşık ve acı verici bı̇r karar" diyen Gantz, "Netanyahu hükümetinde siyasi kaygılar Gazze'de stratejik kararların alınmasını engelliyor. Netanyahu gerçek zaferin önüne geçti, olağanüstü hal hükümetinden ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

NETANYAHU'YA SEÇİM ÇAĞRISI

Gantz, Başbakan Netanyahu'ya seçim tarihini belirleme çağrısı yaptı.

Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.

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