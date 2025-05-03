İsrail, Suriye'yi vurdu: Askeri üs ve hava savunma sistemleri hedef alındı

Suriye günlerdir İsrail tarafından hedef alınıyor.

Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri, Başkent Şam dahil olmak üzere 5 farklı bölgeye 10'dan fazla saldırı düzenledi. Şam, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'da pek çok hedef vuruldu.



Düzenlenen 12 hava saldırısında 1 kişi öldü, en az 4 kişi ise yaralandı.



İsrail ordusu da saldırıya dair açıklama yaptı. Suriye'deki bir askeri üssün, uçaksavar topların ve karadan havaya füze altyapısının hedef alındığı belirtildi.

İsrail dün başkent Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınına hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların, Suriye rejimine açık bir mesaj olduğunu belirtiyor. Netanyahu, Dürzi toplumuna yönelik hiçbir tehdide izin verilmeyeceğine de dikkat çekiyor.