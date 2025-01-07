İsrail ve BAE Dışişleri bakanları görüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın, Al Nahyan'ın daveti üzerine BAE'ye gittiği belirtildi. Al Nahyan ve Saar'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği ifade edildi.



Görüşmede Al Nahyan ve Saar'ın bölgesel gelişmeler ve İsrail ile BAE arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.