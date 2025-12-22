İsrail, Yunanistan ve GKRY yönetimi liderleri Kudüs'te buluştu. Üçlü ittifak Türkiye'ye tehdit mi?

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis, Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede buluştu.

Yunan basınında, İsrail-Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin katılımıyla kurulacak 2 bin 500 askerden oluşan "ortak müdahale gücü" konusunun masada olduğu iddia edildi.

Rum Hükümet sözcüsü ise enerji, ekonomi, savunma ve deniz güvenliği konularının ele alındığını duyurdu.

İsrail'deki üçlü temaslar kapsamında tarafların dışişleri ve enerji bakanları da biraraya geldi.

Önceki zirve ise Eylül 2023’te Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilmişti.

NETANYAHU: ÜÇ ÜLKE TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİYLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALDI

Üç lider, konuşmalarında savunma ve diğer alanlarda işbirliğini artırma vurgusu yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamaları NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı anlattı.

Netanyahu Ankara'yı hedef alan açıklamasında, “İmparatorluklarını kurarak topraklarımızda egemen olacaklarını hayal edenlere sesleniyorum” derken, “Unutun, aklınızdan bile geçirmeyin, kendimizi savunma konusunda kararlıyız ve böyle bir gücümüz var. Bu üçlü ittifakımız kapasitemizi daha da güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ittifakın bölgeye güvenlik, refah ve özgürlük getirebilecek güce sahip olduğunu da ifade etti.

İsrail Başbakanı, “Üç ülke Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin yükselişiyle mücadele etmek zorunda kaldı. İsrail, Suriye ve Gazze sınırlarında biz Türk varlığında endişe duyarken, Yunanistan ve Rumlar da Akdeniz'deki Türk emellerinden kaygılandı. ” dedi.

Netanyahu, Orta Doğu'nun ve Doğu Akdeniz'in saldırganlıkla sınandığını söyledi.

Netanyahu, İsrail'in teknoloji lideri olduğunu iddia ederek Yunanistan ve GKRY ile birlikte bölgenin geleceğini en son teknolojilerle şekillendireceklerini savunarak yapay zeka, siber güvenlik ve ileri araştırma alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Mevcut çizgide işbirliğini geliştireceklerini ileri süren Hristodulidis, 2026'da üçlü işbirliğini güçlendirmek için ABD'nin de dahliyle 3+1 formatına geçme arzularını dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, söz konusu zirvenin 10'ncu üçlü zirve olduğunu belirterek bölgenin köklü bir değişim sürecinden geçtiğini, 2023'teki son toplantıdan sonra çok şeyin değiştiğini ve yeni bir jeopolitik aşamaya geçildiğini ileri sürdü.

GERİLİMİ ARTIRACAK İDDİA

Geçtiğimiz hafta İsrail ve Yunan medyasında yer alan haberlerde İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz'deki gücünü önlemek amacıyla Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri güç oluşturma planını düşündüğü iddia edilmişti.

Yunan TA NEA Gazetesi, Atina, Tel Aviv ve Lefkoşa yönetimlerinin bölgedeki kritik enerji altyapısını "düşman ülkelerden" korumak için askeri iş birliğine hazırlandığını duyurdu.

Plana göre İsrail ve Yunanistan bin, Kıbrıs Rum Yönetimi ise beş yüz asker gönderecek. Hava, kara ve Deniz unsurlarından oluşan Tugay seviyesindeki gücün Yunan Rodos ve Kerpe adalarında konuşlanacağı ileri sürüldü.

Yunan ve İsrail medyası planın Atina yönetiminin Türkiye'nin Akdeniz'deki artan askeri gücünden duyduğu endişe sebebiyle ortaya konulduğunu yazdı.