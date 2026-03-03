İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilere yönelik açıklama

İsrail'den canlı yayın yapan CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimlerince engellenerek gözaltına alındı.

Yayın esnasında İsrail güvenlik güçleri, CNN Türk Muhabiri Çakmak ve Kameraman Kahraman'ın yayına yaklaşarak yayını durdurdu.

Gözaltına alınan gazetecilerle ilgili İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sosyal medya paylaşımında "İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan konuyla ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Gözaltına alınan gazeteciler hakkında süreç henüz devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.