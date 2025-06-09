İsrail'den Madleen gemisine baskın: Ankara'dan art arda tepkiler

İsrail'den Madleen gemisine baskın Haberi Görüntüle

İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Madleen gemisine müdahale etti. Aralarında iki de Türk'ün bulunduğu 12 aktivist gözaltına alındı. Gemiye müdahale anları ve yaşanan tüm baskın süreci, aktivistlerin cep telefonu ve geminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İsrail'e götürülen aktivistlerin buradan sınır dışı edilmeleri beklenirken, Ankara'dan yaşananlara tepki var.

Dışişleri Bakanlığı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA İSPATLADI Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gemiye yönelik müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, İsrail güçlerinin müdahalesinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi. "Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır." denilen açıklamada, "Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır." denildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş

KURTULMUŞ: ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE AÇIK BİR SUÇ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uluslararası sularda gerçekleşen saldırının insanlık onuruna yapıldığını kaydetti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kurtulmuş, "Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur." dedi. Gemiye yönelik baskının, küresel adalet terazisinin kırıldığını bir kez daha gösterdiğini kaydeden Kurtulmuş, "Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz." dedi. Kurtulmuş, "Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

BAKAN TUNÇ: İSRAİL VİCDANININ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İsrail'in hukuk tanımazlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti. "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen isimli gemiye saldıran İsrail, sadece silahsız sivil gönüllüleri değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almıştır." diyen Bakan Tunç, "Madleen gemisinde bulunan insan hakları savunucularına yapılan saldırı tüm insanlığa yönelmiş bir saldırıdır." ifadesini kullandı. Bakan Tunç şöyle devam etti: "Soykırımcı İsrail, düzenlediği saldırıyla ahlakının ve vicdanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla yalnızca Filistin halkını değil, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler kararlarını da çiğnemeye devam etmektedir. Çocukları öldüren, yardım taşıyan gemilere saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır. Gazze'de 55 bin masum insanı şehit eden bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ÇELİK: SOMUT TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLMELİ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail müdahalesini şiddetle lanetlediklerini söyledi. "Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır." diyen Çelik, "Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü." ifadelerini kullandı. Çelik, "Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

ALTUN: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ Gemiye yönelik müdahaleye tepki gösteren bir diğer isim de İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu. Yaşanan baskını en güçlü şekilde kınadıklarını söyleyen Altun, "Siyonist İsrail yönetimi, temel insani yardımların dahi Gazze’ye ulaşmasına tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir." dedi. Altun, "Gazze’de aylardır sürdürülen sistematik yıkım ve katliamlar, hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devleti ürünüdür. Kadınların, çocukların, yaşlıların hedef alındığı bu pervasız saldırılar artık sadece Filistin’in değil, tüm insanlığın meselesidir." ifadelerini kullandı. İsrail yönetiminin bölgesel barışı tehdit eden, "küresel bir miksere" dönüştüğünü kaydeden Altun, "Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir. Türkiye olarak bu vahşetin durdurulması, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgede adil bir barışın tesisi için çağrımızı yineliyoruz." dedi. Altun, uluslararası camiayı somut adım atmaya davet etti.

İsrail'den Madleen'e müdahale