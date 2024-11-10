İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı

İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda Hizbullah tarafından karargah olarak kullanılan bir binanın vurulduğunu belirtti.

Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktararak, hayatını kaybedenler arasında kadınların ve çocukların da bulunduğunu ifade etti.

Bakanlık, ayrıca bir hafta içinde İsrail’in Şam’ı ikinci kez hedef aldığını belirtti.