İsrail'den Sumud Filosu'na gece yarısı müdahale. Ankara'dan İsrail'e sert tepkiler

BURHANETTİN DURAN: İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNE YÖNELMİ BİR TEHDTİ

İsrail 'in müdahalesine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi. İletişim Başkanı, “Gazze ’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır. Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir.” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir.”

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: KORSAN SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Masum Gazze halkı için yola çıkan insanlık cephesinin mensuplarını taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleşen korsan saldırı asla kabul edilemez.” diyerek şunları söyledi:

"Siyonist İsrail terör kuvvetlerinin hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef alan bu barbarca eylemi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur.

İnsanlık onurundan yana olan herkes, bu saldırılar karşısında sesini yükseltmeli ve Gazze halkına desteğini açıkça ifade etmelidir. Uluslararası toplumun bu sınavı kaybetmemesini temenni ederiz."