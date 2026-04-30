İsrail'den Sumud Filosu'na gece yarısı müdahale. Ankara'dan İsrail'e sert tepkiler
30.04.2026 09:30
Son Güncelleme: 30.04.2026 10:30
İsrail askerleri filodaki bazı gemilere çıkarak el koydu.
Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesine Ankara'dan sert tepkiler geldi. Açıklamalarda İsrail'in hukuk tanımaz tavrının bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanırken uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiği belirtildi.
İsrail donanması, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda dün gece saatlerinde saldırdı.
Bu baskına Ankara'dan sert tepkiler geliyor.
Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak saldırıya tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin asil bir insanlık eylemi olduğunu belirterek, “İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, “İnsanlık İttifakı”nı hedef alan bir barbarlıktır.” ifadelerine yer verdi.
“TÜM İNSANLIĞI HEDEF ALAN BARBARLIĞI LANETLİYORUZ”
“İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir." diyen Çelik, filoda yer alan vatandaşların ve diğer yolcuların durumunun yakından takip edildiğinin altını çizdi.
BURHANETTİN DURAN: İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNE YÖNELMİ BİR TEHDTİ
İsrail'in müdahalesine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi. İletişim Başkanı, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır. Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir.” diyerek şu ifadelere yer verdi:
“İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir.”
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: KORSAN SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Masum Gazze halkı için yola çıkan insanlık cephesinin mensuplarını taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleşen korsan saldırı asla kabul edilemez.” diyerek şunları söyledi:
"Siyonist İsrail terör kuvvetlerinin hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef alan bu barbarca eylemi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur.
İnsanlık onurundan yana olan herkes, bu saldırılar karşısında sesini yükseltmeli ve Gazze halkına desteğini açıkça ifade etmelidir. Uluslararası toplumun bu sınavı kaybetmemesini temenni ederiz."