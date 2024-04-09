İsrail'e jet yakıtı temini iddiasına yalanlama

İsrail'e jet yakıtı temini iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.



Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

İsrail'e karşı uygulanan jet yakıtı temini kısıtlamasının savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Bahse konu jet yakıtının İsrail'e gönderilen bir yakıt olmadığı, Türkiye'deki havalimanlarını kullanan İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunun altı çizildi.



Yakıt alan uçaklarınn tamamının yolcu uçağı olduğu da vurgulanırken kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar edilmemesi istendi.