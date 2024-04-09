İsrail'e jet yakıtı temini iddiasına yalanlama

Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına gittiği ürünler arasında jet yakıtı da yer alıyordu. Bunun üzerine bazı sosyal medya hesaplarında "İsrail savaş uçaklarına jet yakıtı Türkiye'den gidiyor." iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

İsrail'e jet yakıtı temini iddiasına yalanlama
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'e jet yakıtı temini iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

İsrail'e karşı uygulanan jet yakıtı temini kısıtlamasının savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Bahse konu jet yakıtının İsrail'e gönderilen bir yakıt olmadığı, 'deki havalimanlarını kullanan İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunun altı çizildi.

Yakıt alan uçaklarınn tamamının yolcu uçağı olduğu da vurgulanırken kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar edilmemesi istendi.

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