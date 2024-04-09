İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi? | Bakan Bolat: Gelişmelere göre yeni adımlar gelebilir

TRT Haber'e konuk olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlamasıyla ilgili soruları yanıtladı.

"54 başlıkta ürünün ihracatına geçici bir sınırlama getirdik" diyen Bolat, "Netanyahu hükümetine kuvvetli bir mesaj vermiş olduk. Bu bir uyarıdır bir zorlamadır. Bizim için önemli olan, Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES GERÇEKLEŞMEZSE GIDA ÜRÜNLERİNE BOYKOT GELİR Mİ?

İsrail'in ateşkes ilan etmezse gıda ürünlerini de içeren bir boykot söz konusu olur mu? sorusuna da yanıt veren Bolat, "Bu kısıtlama yapılırken temel ihtiyaçlar kapsam dışı bırakıldı. Gıda, ilaç gibi… Ama gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır." dedi.

İSRAİL'E JET YAKITI TEMİNİ İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarında "İsrail savaş uçaklarına jet yakıtı Türkiye'den gidiyor." iddiasıyla iglili de açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Jet yakıtı satılıyor iddiası iftiradır. Sadece turistik uçuşlara uçak yakıtı sğaladık. Yalan haberlerin kaynağı İsrail istihbaratı. Türkiye'nin Gazze sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar." diye konuştu.