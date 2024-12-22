İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İstanbul'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi önünde toplanan kalabalık, Üsküdar Meydanı'na yürüdü.

Protestocular İsrail aleyhine sloganlar atıp pankartlar taşıdı.



Üsküdar Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmalar yapıldı. İsrail'in katliamlarını durdurması için dünya kamuoyunun ve devletlerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.



