İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Üsküdar Meydanı'nda toplanan kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.
İstanbul'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi önünde toplanan kalabalık, Üsküdar Meydanı'na yürüdü.
Protestocular İsrail aleyhine sloganlar atıp pankartlar taşıdı.
Üsküdar Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmalar yapıldı. İsrail'in katliamlarını durdurması için dünya kamuoyunun ve devletlerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.
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