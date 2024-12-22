İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Üsküdar Meydanı'nda toplanan kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.

İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İstanbul'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Platformu öncülüğünde Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi önünde toplanan kalabalık, Üsküdar Meydanı'na yürüdü.

Protestocular aleyhine sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

Üsküdar Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmalar yapıldı. İsrail'in katliamlarını durdurması için dünya kamuoyunun ve devletlerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.


İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi - 1
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