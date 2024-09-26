İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Başakşehir ​​​​​​​Kayaşehir Meydanı'nda "Gazze İçin Alimlerin Buluşması" başlığıyla gerçekleştirilen mitinge, çeşitli ülkelerden çok sayıda kişi katıldı. Mitingde konuşan yazar İhsan Şenocak, İsrail hükümetini Gazze'ye düzenlenen saldırılar nedeniyle sert dille eleştirdi.



Yerlerinden edilen Gazze halkının zamanı gelince yurtlarına döneceklerine inandığını vurgulayan Şenocak, "Ateşlere atılan İbrahim peygamber Nemrut'a karşı nasıl kazandıysa, bugün havadan, karadan, denizden vurulan Gazze de kazanacak. Gazze'den yaşlı gözlerle ayrılan Müslümanlar, Gazze'ye dönecek." diye konuştu.