İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İslami Dayanışma Platformu üyeleri, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünden Levent'teki İsrail Başkonsolosluğa yürüdü.

Büyükdere Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı, İsrail'i protesto eden sloganlar atıldı. Zaman zaman tekbir getiren gruptakiler, Gazze'deki ölümleri temsilen kanlı kefene sarılı bebek cenazeleri taşıdı.



Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, basın açıklamasında, "İslami Dayanışma Platformu imzasıyla Türkiye'nin her yerinden Müslümanlar olarak Allah'ın izniyle mücahitler zafere ulaşana kadar Filistin halkının yanında olacağımızı haykırdık, haykıracağız." dedi.



Yürüyüşün ardından caddede trafik akışı normale döndü.