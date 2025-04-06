İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam, İstanbul'da bir kez daha protesto edildi. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İslami Dayanışma Platformu üyeleri, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünden Levent'teki Başkonsolosluğa yürüdü.

Büyükdere Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı, İsrail'i protesto eden sloganlar atıldı. Zaman zaman tekbir getiren gruptakiler, 'deki ölümleri temsilen kanlı kefene sarılı bebek cenazeleri taşıdı.

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, basın açıklamasında, "İslami Dayanışma Platformu imzasıyla 'nin her yerinden Müslümanlar olarak Allah'ın izniyle mücahitler zafere ulaşana kadar Filistin halkının yanında olacağımızı haykırdık, haykıracağız." dedi.

Yürüyüşün ardından caddede trafik akışı normale döndü.

İsrail'in Gazze saldırıları İstanbul'da protesto edildi - 1
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