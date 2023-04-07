İsrail'in Gazze saldırısına Türkiye'den tepki

NUMAN KURTULMUŞ: TERÖR DEVLETİ DURDURULMALI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor. Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." dedi.

ÖMER ÇELİK: TÜM BÖLGEYİ TEHLİKEYE ATIYOR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınadı. Netanyahu yönetiminin, şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisinde olduğunu söyleyen Çelik, "Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: YERİMİZ BELLİ, FİLİSTİN'İN YANI

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Gazze'ye yönelik saldırıları kınadığın ifade eden Kılıçdaroğlu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır." dedi.