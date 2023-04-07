İsrail'in Gazze saldırısına Türkiye'den tepki

İsrail, abluka altındaki Gazze ve Lübnan'a saldırı düzenledi. Gazze'de iki tünel ve Hamas'a ait iki silah deposunun vurulduğu duyuruldu.
Saldırıya Türkiye'den tepki geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyor." dedi.
Şentop, "İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir." diye konuştu.
NUMAN KURTULMUŞ: TERÖR DEVLETİ DURDURULMALI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor. Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." dedi.
ÖMER ÇELİK: TÜM BÖLGEYİ TEHLİKEYE ATIYOR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınadı. Netanyahu yönetiminin, şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisinde olduğunu söyleyen Çelik, "Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU: YERİMİZ BELLİ, FİLİSTİN'İN YANI
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Gazze'ye yönelik saldırıları kınadığın ifade eden Kılıçdaroğlu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır." dedi.
MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRI
Önceki gün de Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisince baskın düzenlenmişti. Kendilerini korumak için mescide sığınan Filistinlilere plastik mermi ve coplarla müdahale edilmişti. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.