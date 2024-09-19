İsrail'in son 24 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 kişi öldü

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in son 24 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 kişi öldü

'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, 'in devam eden saldırılarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Basal, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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