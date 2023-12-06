İsrail'in yasa dışı yerleşim planına kınama

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim planına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

İsrail'in yasa dışı yerleşim planına kınama

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgedeki gelişmelere yönelik yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu kaydedildi.


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