İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.



"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.



Açıklamada, bu tutumun, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."



İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan mesnetsiz paylaşımda bulunmuştu.



ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIK CEPHESİNİN EN GÜR SESİDİR

Saar'ın açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, şunları söyledi:



"Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir.



Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır.



Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir.

O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır.

Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir.