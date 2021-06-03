'Israrlı takip' cinsel taciz sayılacak (Yeni yargı paketinin ayrıntıları)

AK Parti'nin, 4'üncü Yargı Reform Paketi’ni önümüzdeki hafta Meclis'e sunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı paketin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

32 maddeden oluşan ve 7 kanunda değişiklik öngören paketin ayrıntılarına NTV ulaştı.

Pakette; kadına karşı şiddetin önlenmesi, tutuklu yargılamalar ve adli kontrol uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor.

Bir çok kadının ortak şikayeti arasında yer alan 'ısrarlı takip' suç kapsamına alınacak. Bu eylem; istismar, cinsel taciz, tehdit gibi suçlarıyla aynı kategoride yer alacak.

BOŞANMIŞ EŞE ŞİDDETE DE AĞIR CEZA



Boşanmış eşe karşı işlenen suçlar eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır ceza kapsamına alınacak.

TUTUKLAMADA SOMUT DELİL ŞARTI



Pakette tartışmalara neden olan tutuklu yargılamalara yönelik de düzenleme var.



Buna göre, tutuklama gerektiren katalog suçların kapsamı daraltılacak. Tutuklamalarda somut delil şartı aranacak. Adli kontrol uygulaması yetersiz kalacaksa bu nedenleriyle açıklanacak.

'İFADE VERECEĞİM' DİYENE GÖZALTI YOK



Hakkında yakalama kararı olanlar "en yakın zamanda ifade vermeyi kabul ediyorum" demesi halinde gözaltına alınmayacak.



ADLİ KONTROLE ÜST SINIR



4'üncü Yargı Reform Paketiyle adli kontrol uygulamalarına da standart getirilecek. Yurtdışı ve şehir dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerinin üst sınırı olacak.



Adli kontrol uygulaması iki yıl ile sınırlanacak, adli kontrol uygulamasına ilişkin kararlar 4 ayda bir gözden geçirilecek.



EV HAPSİ CEZADAN DÜŞECEK



Ev hapsinde geçirilen bir gün 2 gün sayılacak ve bu süreler yargılama sonundaki cezadan düşülecek.



İTİRAZI AĞIR CEZA MAHKEMESİ YAPACAK



Adli kontrol uygulamalarına ilişkin itirazlar sulh ceza hakimliği yerine ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerine yapılacak.