İşsiz vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı: 3 ay geçerli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla iş başvurusunda bulunan İstanbullulara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacaklarını duyurmuştu.
İşsiz vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.
İş arayanlar, Bölgesel istihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunduklarında çalışmadıklarını SGK e-Devlet üzerinden kanıtladıklarında ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanabilecek.
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