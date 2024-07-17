İşsiz vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı: 3 ay geçerli olacak

İşsiz vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı. Uygulama ile İBB Bölgesel İstihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunanlara, iş görüşmelerine gidip gelirken 3 ay süreyle, günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

İşsiz vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı: 3 ay geçerli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla iş başvurusunda bulunan İstanbullulara  ücretsiz hizmeti sunacaklarını duyurmuştu.

İşsiz vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar." ifadelerini kullandı. 

İşsiz vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı: 3 ay geçerli olacak - 1

İş arayanlar, Bölgesel istihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunduklarında çalışmadıklarını SGK e-Devlet üzerinden kanıtladıklarında ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanabilecek.

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