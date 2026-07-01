İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı. İBB davası başka mahkemede devam edecek
01.07.2026 21:53
Anadolu Ajansı
stanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davası devam ediyor.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi HSK Kararnamesi ile kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mevcut heyetle devam edecek.
HSK Kararnamesi ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk davasına bakan 1. Heyeti, 33. Ağır Ceza Mahkemesine 1. Heyet olarak atandı.
Böylece İBB Davası, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mevcut heyet tarafından görülmeye devam edecek.