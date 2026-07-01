İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı. İBB davası başka mahkemede devam edecek

HSK Kararnamesi ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk davasına bakan 1. Heyeti, 33. Ağır Ceza Mahkemesine 1. Heyet olarak atandı.



Böylece İBB Davası, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mevcut heyet tarafından görülmeye devam edecek.