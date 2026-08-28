İstanbul açıklarındaki tanker yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul 'un Avcılar ve Küçükçekmece açıklarında demirli halde bekleyen, petrol ürünleri, kimyasal maddeler ve LPG gibi tehlikeli yükleri taşıyabilen tankerler havadan görüntülendi.

Özellikle Küçükçekmece açıklarında yoğunlaşan tankerlerin, İstanbul Boğazı geçişi ve liman operasyonları öncesinde belirlenen demirleme sahalarında beklediği öğrenildi. Küçükçekmece Demirleme Sahası, tehlikeli yük taşıyan gemilerin beklemesi için kullanılan alanlar arasında yer alıyor.

Bölgede demirleyen gemiler arasında Boğaz geçişini bekleyen veya Ambarlı Liman Tesisleri'ne yanaşacak tankerler bulunuyor. Tehlikeli yük taşıyan bu gemiler, güvenlik nedeniyle diğer ticari gemilerden farklı prosedürlere tabi tutuluyor.

BOĞAZ TRAFİĞİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN BEKLETİLİYORLAR

İstanbul Boğazı, yoğun gemi trafiği nedeniyle dünyanın en kritik deniz geçiş noktalarından biri olarak öne çıkarken, özellikle tehlikeli yük taşıyan gemilerin geçişleri özel kurallara tabi tutuluyor.

Bu gemilerin belirlenen demirleme sahalarında bekletilmesi, Boğaz ve liman trafiğinin kontrollü şekilde yönetilmesinin bir parçasını oluşturuyor.

İstanbul'un batı kıyılarında bulunan Ambarlı Limanı ve bölgedeki diğer liman tesisleri de sıvı dökme yük ve akaryakıt ürünleri taşımacılığı açısından önemli bir konumda bulunuyor.