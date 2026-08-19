İstanbul Adalar'da peş peşe depremler
19.08.2026 18:19
Son Güncelleme: 19.08.2026 18:32
Marmara Denizi’nde birkaç saat arayla en büyüğü 3.2 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre İstanbul Adalar’da bugün birkaç saat arayla üç deprem meydana geldi.
Bunların ilki saat 15.05’te 1.5 büyüklüğünde, 14.69 kilometre derinlikte oldu.
Saat 16.08’deki depremin büyüklüğü ise kayıtlara 2.2 olarak geçti. Bu sarsıntının derinliği ise 9.51 kilometreydi.
Saat 17.03’te ise yine Marmara Denizi’nde, bu sefer Yalova - Çınarcık açıklarında deprem oldu; büyüklüğü 2.6 olarak açıklanan depremin derinliği 6.86 kilometre.
Öte yandan Deprem Ağı, saat 17.43’te kullanıcılarına 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha olduğuna dair bildirim gönderdi.
18.15’te 2.3 büyüklüğündeki sarsıntının bildirimi atıldı.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akçadağ (Malatya)
|19 Ağustos 2026 17:41
|38.2623
|37.7282
|7.12
|1.50
|Dicle (Diyarbakır)
|19 Ağustos 2026 17:09
|38.3075
|40.3200
|6.80
|2.80
|Marmara Denizi - [11.37 km] Çınarcık (Yalova)
|19 Ağustos 2026 17:03
|40.7458
|29.0555
|6.86
|2.60
|Afrin, Halep (Suriye) - [26.40 km] Reyhanlı (Hatay)
|19 Ağustos 2026 16:42
|36.3933
|36.9378
|9.28
|1.90
|Marmara Denizi - [09.70 km] Adalar (İstanbul)
|19 Ağustos 2026 16:08
|40.7787
|29.0790
|9.51
|2.20
|Marmara Denizi - [09.21 km] Adalar (İstanbul)
|19 Ağustos 2026 15:05
|40.7778
|29.0930
|14.69
|1.50
|Sincik (Adıyaman)
|19 Ağustos 2026 13:38
|38.0803
|38.4617
|6.89
|1.80
|Çan (Çanakkale)
|19 Ağustos 2026 13:21
|40.0152
|27.0393
|6.92
|1.30
|Sincik (Adıyaman)
|19 Ağustos 2026 13:12
|38.0558
|38.5198
|7.00
|1.40
|Kula (Manisa)
|19 Ağustos 2026 13:10
|38.5352
|28.7280
|7.03
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Ağustos 2026 12:58
|39.2472
|28.1662
|9.25
|1.80
|Battalgazi (Malatya)
|19 Ağustos 2026 11:29
|38.2603
|38.5787
|13.34
|1.50
|Aslantaş Barajı - [04.41 km] Kadirli (Osmaniye)
|19 Ağustos 2026 11:10
|37.3110
|36.2630
|7.22
|2.20
|Menderes (İzmir)
|19 Ağustos 2026 10:37
|38.1178
|27.0508
|7.00
|1.00
|Marmaris (Muğla)
|19 Ağustos 2026 10:23
|36.8130
|28.3325
|7.00
|2.20
|Atatürk Barajı - [04.07 km] Hilvan (Şanlıurfa)
|19 Ağustos 2026 10:04
|37.6808
|38.9523
|6.93
|1.00
|İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|19 Ağustos 2026 08:54
|35.3977
|34.0630
|7.00
|1.30
|Tuşba (Van)
|19 Ağustos 2026 08:40
|38.8698
|43.5373
|15.42
|2.10
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.83 km] Akyaka (Kars)
|19 Ağustos 2026 08:24
|41.4255
|44.0273
|7.90
|2.60
|Kaynaşlı (Düzce)
|19 Ağustos 2026 08:19
|40.8012
|31.3230
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Ağustos 2026 08:17
|39.1657
|28.1333
|6.28
|1.10
|Kuyucak (Aydın)
|19 Ağustos 2026 07:49
|37.9343
|28.5223
|7.00
|2.30
|Gürün (Sivas)
|19 Ağustos 2026 07:38
|38.8519
|37.3339
|7.00
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Ağustos 2026 06:40
|39.2500
|28.1147
|14.76
|1.60
|Kale (Malatya)
|19 Ağustos 2026 06:11
|38.3511
|38.7667
|12.74
|1.20
|Erdemli (Mersin)
|19 Ağustos 2026 06:10
|36.6914
|34.1178
|7.00
|1.60
|Yedisu (Bingöl)
|19 Ağustos 2026 05:47
|39.3700
|40.6562
|7.00
|1.30
|Korkuteli (Antalya)
|19 Ağustos 2026 05:38
|37.1503
|30.2588
|71.26
|2.00
|Torbalı (İzmir)
|19 Ağustos 2026 05:37
|38.0495
|27.4683
|7.00
|1.30
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19 Ağustos 2026 05:33
|37.9450
|36.3435
|7.11
|1.70
|Maden (Elazığ)
|19 Ağustos 2026 05:30
|38.4543
|39.6717
|12.86
|1.00
|Maden (Elazığ)
|19 Ağustos 2026 05:28
|38.4906
|39.6683
|7.00
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Ağustos 2026 05:23
|39.1875
|28.2342
|12.81
|1.00
|Yeşilova (Burdur)
|19 Ağustos 2026 05:06
|37.6294
|29.9372
|7.00
|1.20
|Akhisar (Manisa)
|19 Ağustos 2026 04:52
|39.1890
|27.9795
|7.02
|1.60
|Yeşilyurt (Malatya)
|19 Ağustos 2026 04:44
|38.1432
|38.4005
|7.00
|0.90
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [09.47 km] Urla (İzmir)
|19 Ağustos 2026 04:03
|38.1498
|26.6435
|7.00
|0.80
|Ege Denizi
|19 Ağustos 2026 03:41
|36.8485
|25.9722
|7.62
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Ağustos 2026 03:39
|39.1725
|28.1002
|7.95
|0.90
|Bulanık (Muş)
|19 Ağustos 2026 03:21
|39.0127
|42.0520
|8.32
|1.20
|Sincik (Adıyaman)
|19 Ağustos 2026 03:20
|38.1003
|38.5178
|7.00
|1.70