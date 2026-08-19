İstanbul Adalar'da peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre İstanbul Adalar ’da bugün birkaç saat arayla üç deprem meydana geldi.



Bunların ilki saat 15.05’te 1.5 büyüklüğünde, 14.69 kilometre derinlikte oldu.



Saat 16.08’deki depremin büyüklüğü ise kayıtlara 2.2 olarak geçti. Bu sarsıntının derinliği ise 9.51 kilometreydi.



Saat 17.03’te ise yine Marmara Denizi ’nde, bu sefer Yalova - Çınarcık açıklarında deprem oldu; büyüklüğü 2.6 olarak açıklanan depremin derinliği 6.86 kilometre.

Öte yandan Deprem Ağı, saat 17.43’te kullanıcılarına 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha olduğuna dair bildirim gönderdi.



18.15’te 2.3 büyüklüğündeki sarsıntının bildirimi atıldı.