İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi: Kalp masajıyla hayata döndü

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İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında intihar girişiminde bulunduğu belirtilen bir kişi ağır yaralandı.

Adliyenin C kapısı girişinde, öğlen saatlerinde üst kattan bir kişi zemine düştü. Alanda bulunanların arasına düşen bu kişinin öldüğü sanılınca üzerine gazete örtüldü, olayın şokuyla ağlayanlar oldu.



Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla müdahale ettikleri bu kişiyi hayata döndürdükleri belirtildi. Ağır yaralı kişinin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.