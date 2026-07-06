İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar. Tutuklama talep edilince kendini aşağı bıraktı
06.07.2026 23:18
Son Güncelleme: 06.07.2026 23:48
İstanbul Adalet Sarayı'nda hırsızlık zanlısı intihar etti.
İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanması talep edilen hırsızlık zanlısı intihar etti.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen H.T. (52), kelepçeli halde işlemleri yapıldığı sırada 6'ncı kattaki blok boşluğundan kendisini aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine adliye içerisindeki görevli sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk kontrolde metrelerce yükseklikten zemine düşen H.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adliyede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
“AİLEMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM”
H.T.'nin ifade işlemleri sırasında düzenlenen tutanağa "Ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde not düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.