İstanbul Adalet Sarayı’ndaki terör saldırısında yeni gelişme: 4 kişi hakkında yakalama kararı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na yönelik saldırıda 4 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti.
Saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş yaşamını yitirirken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin 54 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.
4 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında saldırının talimatını örgütün sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Fahriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun verdiğini tespit etti.
Savcılık 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Fahriye Erdal, 9 Ocak 1996’da Levent’teki 2 kişinin öldürüldüğü kamuoyunda Sabancı suikastı olarak bilinen saldırının da tetikçisi olarak biliniyor.
ADLİYE İÇERİSİNDE GÖREVLİLERİ REHİN ALMAK İÇİN BEKLEMİŞLER
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin hakimlik sevk yazısında ise örgüt şemasına yer verildi.
Silahlı terör örgütü DHKP-C’nin elebaşları tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un adliyeye silahla girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma gerekçesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş’in yardımıyla bazı görevlileri rehin almak istedikleri ifade edildi. Teröristlerin, terör örgütünden hükümlü Ali Osman Köse ile Ercan Kartal’ın serbest bırakılmasını isteyecekleri öğrenildi.
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