İstanbul Adalet Sarayı’ndaki terör saldırısında yeni gelişme: 4 kişi hakkında yakalama kararı

ADLİYE İÇERİSİNDE GÖREVLİLERİ REHİN ALMAK İÇİN BEKLEMİŞLER



Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin hakimlik sevk yazısında ise örgüt şemasına yer verildi.



Silahlı terör örgütü DHKP-C’nin elebaşları tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un adliyeye silahla girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma gerekçesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş’in yardımıyla bazı görevlileri rehin almak istedikleri ifade edildi. Teröristlerin, terör örgütünden hükümlü Ali Osman Köse ile Ercan Kartal’ın serbest bırakılmasını isteyecekleri öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun