İstanbul Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği sınavı yoğunluğu

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, icra ve zabıt katipliği için uygulamalı sınavı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılıyor.



Sınava girmek için aileleri ve arkadaşlarıyla adliyeye gelen adaylar, atrium alanındaki merdivenlerde oturarak yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaptı.



Aday numaralarına göre 90'ar kişilik gruplar halinde sınav alanına alınan adaylar, adliye koridorlarında uzun kuyruklar oluşturdu.



Heyecanlı oldukları görülen adaylardan 3 dakika içinde en az 90 kelimeyi doğru yazmaları isteniyor.

5 BİN ADAY VAR

Yaklaşık 5 bin adayın, katip olmak için ter döktüğü sınavda başarılı olanlar, mülakata girmeye hak kazanacak.



Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, İstanbul Adliyesi'ne 325 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne 75 olmak üzere 400 zabıt katibi alınacak. Yine İstanbul Adliyesi'ne 220, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne de 5 icra katibi alımı yapılacak.

