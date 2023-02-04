İstanbul Adliyesi'nde rüşvet şebekesi: Bin lira rüşvetle milyonluk vurgun

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; iş insanı Mehmet Yahya Sönmez, 1 Ekim 2019'da vefat etti. Vefatının ardından iki çocuğu ile eşine miras olarak milyonlarca lira para ve taşınmaz kaldı. Mehmet Yahya Sönmez'in vefatının üzerinden 2 sene sonra özel bir bankadan kızı Burcu Sönmez'e hesaplarına haciz konulduğuna dair mesaj geldi. Borcu olmadığı için gelen mesajdan şüphelenen genç kadın e-Devlet üzerinden inceleme yaptığında mallarına ve banka hesaplarına gerçekten haciz konduğunu gördü.



MİLYON DOLARLIK USULSÜZ HACİZ



Avukatları aracılığıyla harekete geçen genç kadın, Bakırköy 2. İcra Müdürlüğünce açılan hacizlerin vefat eden babasının borçlarından kaynaklı olduğu iddiasıyla yaklaşık 1.5 milyon dolarlık (24 milyon lira) senetle gerçekleştiği belirlendi. Senetlerde yapılan incelemede imzaların Mehmet Yahya Sönmez'e ait olmadığını fark eden aile haciz kararlarına itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sırasında aile, haciz için oluşturulan dosyanın içerisinde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan bir yargılama sırasında 3 adet protokol fotokopisinin sunulduğunu fark etti.



1.5 MİLYON DOLARLIK SAHTE SENET



Bu kez 2010'da Mehmet Yahya Sönmez'in borçlu olarak bulunan ve kapanan dosyanın peşine düşen aile İstanbul Adliyesine gelerek Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine 'aslı gibidir' kaşesi vurulan senetlerin ne şekilde dosyaya konulduğunu sordu. Dosyaya sahte evrak yerleştirildiğini anlayan Burcu ve Burak Sönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kendilerinden sahte senetle yaklaşık 24 milyon lirayı tahsil etmeye çalışan kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmasını talep ettiler.



MÜBAŞİR DOSYAYI GİZLİCE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE TESLİM ETTİ



Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 2010'da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde kapanan dosyanın içerisine sahte imzalı senetler konularak haciz işlemi başlatıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde yan kalemdeki dosyayı mübaşir arkadaşından isteyen Ali K'nin, arkadaşından aldığı dosyayı kaleme götürdüğü ve adliyeden çıkarttığı, ardından bir alışveriş merkezinde dosyayı Mithat B, isimli kişiye teslim ettiği belirlendi.



SAHTE SENEDİ AVUKAT VE İŞ BİRLİKÇİLERİ YERLEŞTİRMİŞ



Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla bağlantısı bulunan Avukat Aydın M, Çetin T, Hüseyin Ş. ve Mithat B. gözaltına alındı. Savcılık soruşturma kapsamında 2010'da sona eren dosyayı para karşılığında arşivden çıkararak ele geçiren ve sahte imza ile senet düzenleyen 4 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI



İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada adliyenin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İncelenen kamera görüntülerinde Ali K'nin, söz konusu dosyanın yargılamasının yapıldığı yan mahkemedeki mübaşirle arşivde buluştuğu, mübaşirden dosyayı alan mübaşirin yukarı çıkarttığı dosyayı Ali'ye teslim ettiği Ali K'nin dosyayı kendi çalıştığı mahkeme kalemine götürdüğü tespit edildi. Yine Ali K'nin dosyayı poşet içerisinde adliyeden çıkarttığı ve Şişli'deki bir AVM'ye giriş yaptığı, giriş kattaki bir kafede oturarak Hasan Ş. ile buluştuğu belirlendi. AVM görüntülerinde de Ali K'nin dosyayı teslim ederek kafeden ayrıldığı, Hasan Ş'nin dosya ile birlikte dosya avukatı Aydın M'nin ofisine gittiği belirlendi. Güvenlik kameralarıyla birlikte şüphelilerin dijital materyallerine el konularak inceleme yapıldı. Avukat Aydın M'nin telefonunda dosyayı incelediğine dair fotoğrafların bulunduğu dosyadaki evraklarla ilgili notlar tuttuğu belirlenirken, Hasan Ş'nin bazı görüşmelerinde dosyanın akıbeti ile ilgili görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.



İDDİANAME DÜZENLENDİ



Soruşturma sonunda savcılık, sahte senedi dosyaya yerleştirerek usulsüz haciz işlemi başlatan avukat çalışanları ve mübaşirin içinde bulunduğu 8 kişilik suç şebekesine dava açtı. Hazırlanan iddianamede, iş adamının kızı Burcu Sönmez, oğlu Burak Sönmez ve eşi Necla Sönmez mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, İstanbul Adliyesinde görevli mübaşir Ali K'nin yan mahkemesindeki bir dosyayı alıp adliye dışında Şişli'de bulunan bir AVM'ye götürdüğü ve bin lira karşılığı Hasan Ş. isimli şahsa verdiği anlatıldı. Bizzat elden verdiği dosyayı 29 Ekim'den önceki yarım günlük mesai içerisinde teslim edip, 1 Kasım günü sabah saatlerinde dosyayı geri alarak adliyeye getirdiği kaydedilen iddianamede, Hüseyin Ş'nin ise kızı Çiğdem Ş. ve çalışanı Çetin T. ile sahte senet hazırlayarak ciro ettirdiği ve müştekiler aleyhine icra takibi başlattıkları birden çok senet ile bu senet eklerinde sahtecilik yaptığı kaydedildi. 3'ü tutuklu 8 şüphelinin, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, rüşvet' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

