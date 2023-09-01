İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl açılış töreni

"ADALETİN TECELLİSİNDE AVUKATLARA VE BAROLARA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR"



Bekir Altun, İstanbul'un diğer şehirlere nazaran hem iş hacmi hem de çözümü derin hukuki bilgi ve mesleki tecrübe gerektiren karmaşık davalarıyla farklı olduğunu belirterek, bu nedenle kentte hakim veya savcı olmanın hem bir ayrıcalık hem de ağır bir sorumluluğu beraberinde getirdiğini söyledi.



Avukatlığın da başlı başına zor ve zahmetli bir meslek olduğunu dile getiren Altun, şöyle konuştu:



"Adaletin tecellisinde yargı sisteminin ayrılmaz parçası olan avukatlara ve barolara büyük görevler düşmektedir. Bu yüzden hakim ve savcılar olarak kendilerini her türlü yardımı ve kolaylığı göstermek adalet hizmetinin bir gereğidir. Kamu düzeninin korunmasında, yargı çalışanlarımızla birlikte adli kolluk birimlerinin oynadığı önemli rolün farkındayız. Bu vesileyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan, kolluk görevlilerimizin çabalarını takdirle ve şükranla huzurlarınızda anmak isterim. Anayasamızda teminat altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği gibi temel hak ve hürriyetlerin kağıt üstünde kalmaması, uygulamada etkin şekilde korunmasında bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu ağır sorumluluğunun ifasında adliye çalışanlarımızın gayretleri hepimizin malumudur. Eğer onların iyi niyetli ve özverili çabaları olmasaydı, adli iş ve işlemlerin zamanında ve gereği gibi yürütülmesi mümkün olamazdı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır."

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