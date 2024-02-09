İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında yeni gelişme

NE OLMUŞTU?



İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.



Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

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