İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.



İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunda 35 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 48'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Diğer 48 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.



48 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından 48 şüpheli tutuklanırken, 48 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 oldu.



Öte yandan, saldırıda yaralanan ve Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin taburcu edildiği öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.



Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.