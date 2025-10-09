İstanbul Altın Rafinerisi soruşturması: 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İAR A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.



20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan zanlılardan 20'si, "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.



İfadesi alınan 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.



Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.



Gözaltına alınanlar arasında Halaç Kuyumculuk Şirketi'nden Ö.H. de bulunuyor. İAR yılda yaklaşık 330 ton altın işliyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirası'na Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği, ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlenmişti.

DÖVİZ KAZANCI

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden 11'inin devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu öne sürülmüştü.

12 MİLYON 537 BİN 560 DOLAR ZARAR

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alarak, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları tespit edilen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheli belirlenmişti.

Şüpheliler hakkında "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

24 ADRESE BASKIN

Savcılığın gözaltı kararının ardından 6 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalarda firari durumdaki 2 şüpheli daha yakalanmıştı.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KİMİN?

Halaç ailesine ait şirketin temeli, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın katkılarıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi'ne dayanıyor.



İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) internet sitesinde yer alan bilgi göre, kuruluş içinde Halaç ailesi önemli yere sahip. Ömer Halaç; tarafından 1995 yılında kurulan Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, gelişen sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek ve rekabet koşullarına daha iyi uyum sağlamak amacıyla altın rafinasyon işlemlerine başladı.



Sitedeki bilgiye göre, Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, Kapalıçarşı altın piyasasında yer edindi. Şirket, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın katkılarıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi ile 2002 yılında birleşme kararı aldı.



Halaç ailesi, yüksek hissesiyle İstanbul Altın Rafinerisi'nin yönetimini üstlendi. Firma dönem içerisinde, rafinasyon dışında gram altın üretimini Türkiye'de ilk defa başlatarak sektörde yer edindi.



İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ŞİRKETLERİ



Şirketin bünyesinde, Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi A.Ş., Kadsis Kıymetli Madenler ve Madencilik A.Ş., İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş., Halaç Döviz ve Kıymetli Yetkili Müssese Anonim Şirketi, Halaç Kuyumculuk, HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım Şirketi ele İstanbul Altın Rafinerisi Kıymetli Metallar Ticaret Şirketi bulunuyor.



YILDA 380 TON ALTIN İŞLİYOR



Forbes'de yer alan bir yazıda, İAR'nin yılda bin 380 ton altın işleyebilen ve LBMA’e (Londra Külçe Piyasası Birliği) akredite 65 rafineriden biri olduğu belirtiliyor. Yazıya göre, İAR, eğer tam kapasite çalışırsa 4 bin 500 ton olan dünyanın yıllık altın talebini karşılayabiliyor. İç pazarda ise İAR’ın kardeş şirketi Gramaltın, adından da anlaşılacağı gibi farklı ölçeklerde gram altın satışına odaklanmış bir yapı, aynı zamanda bir rafineri. İAR ve Gramaltın şirketlerinin 2,3 milyar dolar civarındaki toplam ihracatına karşın, Türkiye’de faaliyet gösteren yedi rafineri arasında toplam 232 milyar lira civarında olan üretimden satışı ile lider konumda. Hindistan’da orta ölçekli rafineri yatırımı yapan İAR ayrıca gram altında iç pazarda sağladığı başarıyı ABD’ye taşımak amacıyla bu ülkede yatırım kararı almıştı.

