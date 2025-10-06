İstanbul Altın rafinerisine operasyon: 21 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturma, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına yönelik olarak başlatıldı.

Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.



İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KİMiN?

Şirketin temeli, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın katkılarıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi'ne dayanıyor. İstanbul Altın Rafinerisi'nin internet sitesinde yer alan bilgi göre, kuruluş içinde Halaç ailesi önemli yere sahip. Ömer Halaç; tarafından 1995 yılında kurulan Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, gelişen sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek ve rekabet koşullarına daha iyi uyum sağlamak amacıyla altın rafinasyon işlemlerine başladı.Sitedeki bilgiye göre, Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, Kapalıçarşı altın piyasasında yer edindi. Şirket, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın katkılarıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi ile 2002 yılında birleşme kararı aldı. Firma dönem içerisinde, rafinasyon dışında Gramaltın üretimini Türkiye'de ilk defa başlatarak sektöre bu konuda öncülük etmiştir.

Şirketin bünyesinde, Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi A.Ş., Kadsis Kıymetli Madenler ve Madencilik A.Ş., İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş., Halaç Döviz ve Kıymetli Yetkili Müssese Anonim Şirketi, Halaç Kuyumculuk, HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım Şirketi ele İstanbul Altın Rafinerisi Kıymetli Metallar Ticaret Şirketi bulunuyor.