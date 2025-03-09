İstanbul Anadolu - Avrupa elektrik kesintisi sorgulama 9 Mart: BEDAŞ - AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi olan ilçeler

Bakım ve arıza nedeniyle dağıtım şirketleri planlı kesintiler gerçekleştiriyor. İstanbul'un ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerin adresi, nedeni ve süresi bölge sakinlerine duyuruluyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranından sadece planlı kesintiler görüntülenebilir. İşte, 9 Mart planlı elektrik kesintileri...



9 MART ELEKTRİK KESİNTİLERİ



BEDAŞ, Avrupa yakasında bakım nedeniyle bir ilçe iki sokakta saat 09:00 ile 15:00 arasında planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.



Kesintinin yaşanacağı bölgeler Arnavutköy ilçesi Yeşilbayır ve Hadımköy mahalleleri olacak.



BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA



Bir diğer dağıtım şirketi AYEDAŞ ise Anadolu yakasındaki planlı kesintileri listeliyor. 14 bölgede gerçekleşecek kesintiler sorgulama ekranından görüntülenebiliyor.



AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

