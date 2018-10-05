İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki protestonun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, dün gece Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde yaşanan izinsiz gösteri sonrasında şu ana kadar kimliği belirlenen 12 şüphelinin yakalandığını belirtti.
MHP, ÜSKÜDAR İLÇE TEŞKİLATINI GÖREVDEN ALDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki protestonun ardından MHP, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden almıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Twitter üzerinden tartışma yaşanmıştı. Bahçeli'nin kendisine yönelik "Bölmek istediğin MHP'ye yönelik vandal tutumuna devam edersen, sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın, büyük lafı dinle" şeklindeki sözlerine, Akşener partinin adresini vererek "Demirden korksak trene binmezdik" diye yazmıştı.
Sosyal medyadaki bu atışmanın ardından, Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, Devlet Bahçeli lehine slogan atarak Akşener'i protesto etmişti.