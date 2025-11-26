İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından ‘karaborsa bilet' soruşturması
Anadolu Ajansı
İHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol maçı biletlerinin resmi satış kanalları dışında satıldığı ve devredildiğine ilişkin iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetini önlemek amacıyla yetkisiz şekilde bilet satışına aracılık ettiği tespit edilen bazı internet sitelerine erişim engeli getirildiği belirtildi.
Erişimi engellenen siteler arasında kombinedevret.com, varbillet.com, biletwise.com, ticketfoni.com ve ticketbix.com yer aldı.