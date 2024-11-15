İstanbul-Ankara-İzmir 15 Kasım Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

15 Kasım 2024 tarihinde kılınacak cuma namazı, her ile göre farklılık gösterecek. Camide cemaatle birlikte bu namazı ihya etmek isteyen pek çok kişi başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi büyük şehirler olmak üzere namaz vakti araştırmalarına başladı. İşte 2024 Kasım ayının üçüncü cuma namazına ilişkin saat bilgileri...



15 KASIM 2024 CUMA NAMAZI SAATLERİ



Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.



Cuma namazı 15 Kasım 2024 tarihinde; İstanbul'da 12:54'de Ankara'da 12:38'de İzmir'de 13:01'de Adana'da 12:28'de Bursa'da ise 12:53'de kılınacak.



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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).