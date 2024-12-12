İstanbul-Ankara ve İzmir 13 Aralık Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Bir cuma gününe daha kavuşmanın heyecanını yaşayan inananlar, cuma namazı vakitlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Cemaatle birlikte cuma namazı ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin namaz saatini merak ediyor. İşte, İstanbul-Ankara ve İzmir 13 Aralık Cuma namazı saatleri...



13 ARALIK 2024 CUMA NAMAZI SAATLERİ



Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.



Cuma namazı 13 Aralık 2024 tarihinde; İstanbul'da 13:03'te Ankara'da 12:48'de İzmir'de 13:11'de Adana'da 12:38'de Bursa'da ise 13:03'te kılınacak.



İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).